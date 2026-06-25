Юрий Бурлачко сообщил о том, что ЗСК на предстоящей сессии рассмотрит вопросы усиления контроля за ларьками и киосками

"Составляющие успеха современной торговли складываются не только из широкого ассортимента продукции и повсеместного присутствия точек продаж", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер также подчеркнул, что в условиях высокой конкуренции между ними потребитель становится более взыскательным, все чаще выбирая в качестве основных критериев при совершении покупок уровень сервиса, безопасность реализуемых товаров и отсутствие рисков, связанных с санитарно-гигиеническим состоянием пунктов торговли.

"Усиление контроля за рядом из них - речь, в частности, идет о ларьках и киосках - станет одним из предметов обсуждения на предстоящей сессии регионального парламента. Надо понимать, что расположенные на частной земле нестационарные торговые объекты (НТО) - это звенья одной цепи в системе оказания услуг, а не функционирующие сами по себе предприятия потребсферы. Соответственно, к ним должны предъявляться такие же требования, как и к объектам, включенным в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО. Следование владельцев ларьков и киосков установленному порядку действий направит в единое русло деятельность данных торговых точек, и, что крайне важно, повысит качество оказываемых услуг потребителям за счет соблюдения в пунктах продаж санитарных и противопожарных норм, правил благоустройства территории муниципального образования", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Председатель Кубанского парламента также отметил, что такой подход к организации современной торговли, на его взгляд, вполне оправдан, поскольку безопасность приобретаемой людьми продукции и соответствующие условия ее реализации - безусловный приоритет в сфере ритейла.