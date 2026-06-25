Опубликована информация о принципах формирования и полномочиях Думы Астраханской области

20 сентября 2026 года жители Астраханской области выберут новый состав регионального парламента. Такое решение было принято на прошедшем заседании Думы Астраханской области по предложению спикера Игоря Мартынова в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. До этого дня нынешний депутатский корпус продолжит свою работу, обеспечивая стабильность и преемственность власти в регионе.

В преддверии важного политического события мы рассказываем о том, как устроен законодательный орган нашего региона и какими полномочиями он обладает.

Дума Астраханской области: структура и принципы работы

Дума Астраханской области является представительным и единственным законодательным органом государственной власти региона. Это постоянно действующий орган, главная задача которого — создание правового фундамента для эффективного развития Астраханской области.

Ключевые особенности:

Состав и структура: В Думу входят 44 депутата. Половина из них (22 депутата) избираются по одномандатным округам, а другая половина (22 депутата) — по партийным спискам. Срок полномочий одного созыва составляет пять лет.

Органы управления: В структуру парламента входят Председатель Думы, его первый заместитель и заместитель, аппарат, а также ключевые органы — Совет Думы, профильные комитеты и комиссии, депутатские объединения.

Начало работы: Дума считается правомочной, если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов. Нынешний созыв продолжит свою работу до первого заседания Думы нового, восьмого созыва.

Чем занимается Дума Астраханской области: широкий круг полномочий

Областной парламент обладает обширными полномочиями, которые напрямую влияют на жизнь каждого жителя региона.

Законотворческая деятельность:

Принимает Устав Астраханской области — основной закон региона, а также все областные законы и поправки к ним.

Обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании РФ, то есть может предлагать изменения в федеральное законодательство.

Рассматривает и утверждает государственные программы Астраханской области.

Контрольные функции:

Заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Астраханской области, представленный вице-губернатором — председателем Правительства.

Проводит парламентский контроль за реализацией законов Астраханской области

Заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Согласовывает назначение на должность вице-губернатора — председателя Правительства Астраханской области.

Участвует в согласовании назначения руководителей территориальных органов федеральных органов власти в случаях, установленных законом.

Председатель Думы: ключевая роль в работе парламента

Особая роль в работе законодательного органа отведена его Председателю, который избирается из числа депутатов на весь срок полномочий созыва.

Основные полномочия спикера:

Организует работу всего парламента и председательствует на его заседаниях.

Представляет Думу без доверенности в отношениях с федеральными и региональными органами власти, организациями и гражданами.

Подписывает принятые Думой постановления, протоколы и иные документы.

Утверждает структуру и штат аппарата Думы.

Дума Астраханской области, действуя в интересах граждан и основываясь на Конституции РФ, продолжает свою работу, обеспечивая правовую основу для стабильного и эффективного развития нашего региона. Выборы восьмого созыва станут важным шагом для продолжения работы законодательства Астраханской области.