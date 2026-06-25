Минцифры: Сообщения об отключении мобильного интернета в Москве — фейк

Минцифры назвало фейком сообщения об отключении мобильного интернета в Москве 25 июня.

В ведомстве заявили, что таких планов нет. "В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что в Москве сегодня может быть отключен мобильный интернет. О возможных сбоях абонентов якобы начали предупреждать операторы связи.