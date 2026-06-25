Минюст закроет иноагентам лазейку с переписыванием активов на жен

Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что иноагенты обходят закон о спецсчетах через договоры дарения и брачные контракты. На юридическом форуме в Петербурге он пояснил: артисты и общественники формально передают имущество и права близким, чтобы скрыть доходы от государства. Свириденко привел в пример известных деятелей, которые по документам отдают женам все имущество, пишет "Ъ".

Для борьбы с такими схемами Минюст предлагает обязать иноагентов регистрировать любые подобные сделки только у нотариуса. По мнению замминистра, это исключит фиктивную передачу прав и обеспечит прозрачность финансовых потоков. Проверенная система нотариата поможет государству контролировать все операции с активами лиц под иностранным влиянием.

Напомним, в декабре 2024 года власти обязали иноагентов получать гонорары за интеллектуальный труд только на специальные счета. Если иноагент не открывает такой счет сам, это делает плательщик. Новая инициатива Минюста должна лишить иноагентов возможности выводить деньги через подставных лиц и родственников.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко на итоговой коллегии ведомства сообщил, что за 2025 год из списка иноагентов исключили 75 человек и организаций. Все они сами подали заявления и доказали, что больше не получают поддержку из-за рубежа и не занимаются политикой в чужих интересах.