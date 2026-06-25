Модернизированный Як-130М успешно совершил первый полет в Иркутске

Экипаж в составе Александра Гуськова и Андрея Воропаева поднял новый Як-130М в небо с аэродрома Иркутского авиазавода. Пилоты провели в воздухе около 50 минут на высоте до двух тысяч метров. Во время испытаний они разогнали самолет до 600 км/ч. В госкорпорации "Ростех" заявили, что техника отработала идеально, а летчики полностью выполнили полетное задание без каких-либо замечаний.

Конструкторы компании «Яковлев» создали версию "М" на базе обычного Як-130, который уже давно используют российские военные и ВВС других стран. Главное отличие новинки - расширенные боевые возможности. Инженеры установили на борт современные системы управления, новую радиолокационную станцию и мощный комплекс вооружения. Теперь самолет может эффективно сбивать воздушные цели и наносить удары по объектам на земле, значительно превосходя старую модель.

Разработчики из ОАК и "Рособоронэкспорта" наделили самолет способностью бороться даже с тяжелыми беспилотниками. Благодаря такому оснащению Як-130М стал универсальной машиной "два-в-одном", которая подходит и для обучения курсантов, и для реального боя. Впервые обновленную модель показали иностранным партнерам в ноябре 2025 года, а текущие тесты подтвердили готовность самолета к активной эксплуатации.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что первые серийные самолеты SJ-100 и МС-21 уже сошли с конвейера и сейчас проходят финальные проверки для получения сертификатов. В цехах завода собирают еще около двадцати таких машин, при этом испытания SJ-100 планируют завершить до конца лета, а по МС-21 осталось выполнить большую часть тестовых полетов.