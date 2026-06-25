Александр Соколов проверил, как ведутся работы по устранению размыва дороги

Губернатор Кировской области Александр Соколов проверил, как ведутся работы на участке автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, где из-за обильных длительных дождей и большого потока воды размыло полотно и движение транспорта было прекращено.

С 16 часов 24 июня, как только началось снижение уровня воды, рабочие приступили к монтажу дополнительной водопропускной трубы и засыпке промыва. Работы велись всю ночь и продолжаются на данный момент. Уже уложили вторую водопропускную трубу, она позволит принимать поток воды большего объема. Сейчас началась отсыпка дороги щебнем. Затем дорожники приступят к асфальтированию.

Планируется, что уже сегодня на этом участке дороги будет открыто движение в реверсивном формате.

Добавим, что для ликвидации последствий размыва задействованы специалисты Дорожного комитета, областной компании "Вятавтодор" – 25 человек и 15 единиц техники (экскаватор-погрузчик, гусеничный экскаватор, фронтальный погрузчик, 10 автосамосвалов, 2 легковых автомобиля). На объект в достаточных объемах завезены песок, камень, щебень, водопропускные трубы.