Из AppStore пропали приложения VK – "Музыка", "Видео" "Мессенджер" и другие

Apple удалила из российского сегмента магазина приложений AppStore приложения компании VK – "VK Музыка", "VK Видео", "VK Мессенджер", "VK Знакомства" и "Дзен". При этом само приложение соцсети VK доступно для скачивания.

В VK заявили, что не находятся под санкциями и не фигурируют в санкционных списках.

"Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми", - говорится в заявлении компании.

В VK отметили, что установленные ранее приложения продолжат работать на устройствах Apple. Также там указали, что сервисы доступны для скачивания в других магазинах приложений - в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store.