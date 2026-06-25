Жизнь 44% россиян за год ухудшилась - опрос

Россияне рассказали, как изменилась их жизнь за последний год. Респондентов попросили оценить не только свои ощущения, но и то, что происходило с их семьями.

44% сообщили, что их жизнь ухудшилась. Еще у 42% изменений не произошло. И только 13% россиян считают, что у них жизнь улучшилась, таковы результаты опроса, проведенного социологической группы Russian Field.

Социологи выявили несколько трендов. Так, на ухудшение жизни чаще жаловались либо жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, либо молодежь, либо малообеспеченные люди.

Отсутствие изменений отмечали в малых городах, люди в возрасте 60+ и обеспеченные граждане.

Об улучшениях в жизни рассказали россияне 30-44 лет и с высоким доходом.