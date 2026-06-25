Из Перми полностью отменяют поезда в Крым

Из Перми полностью отменяют поезда в Крым. Оперативный штаб Крыма сообщил о решении сократить курсирующий состав поездов. В настоящий момент на полуостров будут ходить только семь составов "Таврия" из Москвы, Петербурга, Адлера и Белгорода, передает корреспондент Накануне.RU.

Сохраняемые поезда будут следовать до станции Керчь - Южная, дальше – автобусами.



Последний рейс поезда 141/142 Пермь – Симферополь состоится 11 июля, из Керчи в Пермь – 8 июля.

Пермякам, рейсы которых отменили, следует оформить полный возврат билета через сайт, где он был куплен или в железнодорожной кассе. При необходимости приобрести новый билет на один из сохраняющихся поездов до Керчи и самостоятельно состыковать поездку с транспортом других перевозчиков.