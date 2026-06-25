В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности

В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности, дежурные службы и силовые ведомства переведены в режим повышенной готовности.

При получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности нужно сохранять спокойствие. Если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий. Не пытайтесь сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости. Не публикуйте кадры в соцсетях и СМИ.



Если БПЛА находится рядом:



- спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище;



- при отсутствии зданий - спрячьтесь за деревьями или в кустарнике.



Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112.



Возможны попытки распространения фейковых фото и видео об атаке беспилотников с целью посеять панику.