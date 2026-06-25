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Фото: Накануне.RU

На Урале УК оштрафовали за падение наледи на женщин

В уральском городе Нижняя Тура управляющая компания оштрафована за нарушения при обслуживании многоквартирного дома. Это привело к падению наледи на людей.

Напомним, днем 15 марта снег и наледь упали на двух женщин. В результате они получили травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В дальнейшем был установлен и допрошен в качестве подозреваемого директор местной УК. Сообщалось, что речь идет о директоре ООО "Управляющая компания Антуфьев" Владимире Нечаеве. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Мужчину задержали, но затем отпустили.

Прокуратура Нижней Туры проверила ООО "УК Антуфьев" на соблюдение требований содержания общего имущества многоквартирного дома. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, были выявлены нарушения: отсутствие своевременной очистки накапливающихся на кровле снежных масс, что и привело к падению снега и наледи на женщин.

В отношении ООО "УК Антуфьев" возбудили административное дело. Организация оштрафована на 125 тысяч рублей.

Теги: наледь, УК, прокуратура, штраф, Нижняя Тура


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