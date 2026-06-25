В Кушве открыли полевую кухню для горожан, пострадавших от смерча

В Кушве организован пункт питания для горожан, пострадавших от смерча. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципального городского округа Михаил Слепухин

Полевая кухня находится напротив бывшей бензозаправки "Уралконтрактнефть", на месте бывшей Тополиной рощи, в палатке. Горожан просят приходить за горячим питанием с емкостями. Помимо этого, добровольцы развозят питание по заявкам по адресам.

Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Денис Паслер направил из резервного фонда правительства 31,3 млн рублей на первоначальные выплаты пострадавшим от разрушительного смерча.

Сейчас в Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. Среди добровольцев: волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании, а также активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.