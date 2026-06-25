Число погибших при ракетном ударе по Воронежу выросло до шести

Число погибших при ударе по Воронежу 22 июня выросло до шести. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, поисковые работы на месте ракетной атаки завершены. "На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни", - написал Гусев в Telegram-канале.

В больницах остается 21 пострадавший. Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась, уточнил губернатор.

Он добавил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен. Они также получат финансовую поддержку.

Напомним, с 23 по 25 июня в Воронежской области объявлен траур в связи с ракетной атакой ВСУ. До сих пор власти не называли точное количество пострадавших.

В результате удара наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Глава региона заявлял, что большая часть работников успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима.