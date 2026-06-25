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Фото: Накануне.RU

Клиентам ВТБ стал доступен страховой продукт с компенсацией расходов на лекарства

За первые пять месяцев 2026 года клиенты ВТБ потратили на лекарства более 74 млрд рублей – на 21% больше, чем годом ранее. На фоне роста спроса банк совместно с партнерами и компанией «СОГАЗ» запустил страховой продукт «Аптека и здоровье» с возможностью компенсации части расходов на покупку лекарств.

С января по май клиенты ВТБ совершили около 80 млн оплат в аптеках, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а средний чек вырос на 11% и составил 931 рубль. Наибольший объем расходов пришелся на март – более 21 млрд рублей.

Чтобы клиенты могли получить возмещение за траты на лекарства, ВТБ запустил страховой продукт «Аптека и здоровье». Он позволяет клиентам компенсировать до 90% стоимости препаратов, приобретенных по назначению врача, а также получить доступ к дополнительным медицинским услугам.

В рамках программы доступны онлайн-консультации терапевта и профильных специалистов, прохождение лабораторных исследований и помощь в подборе санаторно-курортного лечения от ВТБ Медицина. Клиенты могут выбрать один из сценариев использования страховки: компенсация расходов на лекарства, прохождение диспансеризации или подбор санаторного лечения. Полис можно оформить как на себя, так и на близкого человека.

Для получения компенсации необходимо приобрести лекарства по назначению врача и направить в партнерскую компанию фото чека и назначения. Выплата производится в течение 3 рабочих дней и может достигать 50 тыс. рублей за год. Для прохождения диспансеризации клиенту необходимо записаться на онлайн-консультацию в СОГАЗе, по итогам которой врач назначит необходимые лабораторные исследования. Для получения информации о санаторно-курортном лечении клиенты могут обратиться в ВТБ Медицина, сотрудники подберут санаторий по показаниям врача и пожеланиям пользователя.

«Для многих покупка лекарств – это незапланированные и часто крупные расходы, к которым сложно подготовиться заранее. Наш новый продукт поможет снизить финансовую нагрузку на кошелек, а клиент может сам выбрать, как воспользоваться страховкой – компенсировать затраты на препараты, пройти диспансеризацию или воспользоваться подбором санаторно-курортного лечения. Это позволяет клиентам не только снизить расходы, но и осознанно подходить к заботе о здоровье», – отметил Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ. 
 

Теги: втб, расходы на лекарства, страховой продукт,


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