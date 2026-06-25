"Уралкалий" — генеральный спонсор "Строгановской регаты-2026"

Компания "Уралкалий" выступила генеральным спонсором краевых детско-юношеских соревнований по парусному спорту "Строгановская регата", которые пройдут 27-28 июня в акватории реки Кама напротив историко-архитектурного комплекса "Усолье Строгановское", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



К участию в гонках заявились около 40 спортсменов в возрасте от восьми до 19 лет на яхтах класса "Оптимист", "Луч-радиал", "Луч-мини" и "Ракета". Соревнования пройдут по международным правилам парусных гонок и станут этапом отбора в сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях.



Для гостей "Строгановской регаты" на территории историко-архитектурного комплекса будут организованы экскурсии, игровые программы для детей, прогулки на теплоходе. Вместе с современными гоночными яхтами зрители увидят на плаву точную копию исторического струга XVI века.

Как отметил заместитель генерального директора — директор по безопасности компании Андрей Силаев, "Строгановская регата" при поддержке "Уралкалия" проводится в Усолье с 2006 года.

"Компания помогает создавать условия для активного и здорового образа жизни, особенно среди молодёжи, формирует благоприятную социальную среду. Фестиваль водных видов спорта наряду со "Строгановской милей" привлекает спортсменов и гостей со всего Пермского края и остается одним из масштабных событий Усолья", - заявил он.