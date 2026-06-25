На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Власти региона утверждают, что мера превентивная.

"Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - говорится в сообщении.

Также в инфоцентре напомнили, что запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Режимы также действуют в Свердловской и Челябинской областях, а также в ХМАО и Пермском крае.