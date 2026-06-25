Приоритет прав граждан - теперь "не совсем правильный подход"?

На Петербургском юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что приоритет прав и свобод граждан — это не совсем правильно. На это обратил внимание экс-депутат Рады общественный деятель Олег Царев.

Чуйченко отметил, что подход начала 1990-х годов, когда была принята Конституция, закрепил в ней, что "права и свободы граждан — это приоритет". "Мне кажется, это не совсем правильный подход", — сказал министр.

По его мнению, "слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан", а отсутствие прав и свобод тоже ослабляет государство. Так что одно другое обусловливает.

Царев считает, что министр, который по должности должен защищать Конституцию, публично сомневается в ее базовом принципе. Его слова звучат разумно, но такой подход таит в себе опасность: если считать, что права граждан зависят от силы государства, то эти права всегда можно временно ограничить ради интересов государства. Есть и противоположное толкование, либеральное, — что права людей главнее всего. Здесь крайне важны акценты и детали.

"Когда чиновник говорит "интересы государства", чаще всего он имеет в виду интересы системы и тех, кто в ней работает, таких же чиновников. Не страны, не общества. Себя. История не знает ни одного примера, когда государство, поставившее себя выше граждан, потом добровольно вернуло им отобранные права. Ни одного", — написал Царев.