Крым сокращает число поездов с полуострова и обратно
Оперштаб Крыма сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих на полуостров и обратно.
"Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов:
поезд № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
поезд № 27/28 Москва – Симферополь;
поезд № 91/92 Москва – Севастополь;
поезд № 315/316 Адлер – Симферополь;
поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);
№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);
№ 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Все эти поезда будут отправляться и прибывать на станцию Керчь-Южная.
"Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", - добавил Аксенов.