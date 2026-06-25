Крым сокращает число поездов с полуострова и обратно

Оперштаб Крыма сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих на полуостров и обратно.

"Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов:

поезд № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

поезд № 27/28 Москва – Симферополь;

поезд № 91/92 Москва – Севастополь;

поезд № 315/316 Адлер – Симферополь;

поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);

№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);

№ 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Все эти поезда будут отправляться и прибывать на станцию Керчь-Южная.

"Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", - добавил Аксенов.