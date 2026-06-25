Рынок защищенной связи: госсектор восстановил расходы на VPN-сервисы

Статистика государственных закупок в сфере корпоративных VPN-сетей за пять месяцев 2026 года показывает, что отрасль практически полностью отыграла потери начала года. С января по май заказчики провели 2,08 тысячи процедур. Это на 5% больше, чем годом ранее, хотя общая стоимость лотов снизилась на 9,6%. Средняя цена одного контракта осталась стабильной - около 5,7 млн рублей. Такие цифры подтверждают резкое восстановление рынка после провального первого квартала, когда объем сделок падал в три раза, сообщает "Ъ".

Эксперты объясняют весенний рост задержками в начале года: бюджетные деньги дошли до ведомств позже срока, а новые требования к российскому софту заставили перенести тендеры на апрель и май. Основную активность проявили госкорпорации, чья доля в закупках выросла до 12%.

Несмотря на финансовое оживление, конкуренция в этой сфере падает. Число постоянных поставщиков сократилось со 167 до 144 компаний. В среднем на каждый лот по-прежнему претендует лишь один участник, что делает рынок защищенной связи закрытым для новых игроков.

Ранее российские IT-компании столкнулись с серьезными трудностями в разработке софта из-за блокировок VPN-трафика, которые стали системными с весны 2024 года. Ограничения закрыли программистам стабильный доступ к важным зарубежным сервисам и привычным инструментам, что значительно усложнило процессы обновления и сборки программ.