Светлана Иванова поздравила выпускников - кадет с окончанием ТПКУ

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова приняла участие в торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам Тюменского президентского кадетского училища.

Качественно образования, которое получают в ТПКУ, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор: "Быть кадетом — особая честь. Здесь ребята получают не только отличную военную подготовку, но и прочные академические знания — о чем говорят высокие результаты ЕГЭ: в числе выпускников есть 200-балльники".

Все участники торжественной церемонии отмечали, что мощная учебная база открывает перед выпускниками училища любые двери - от военных вузов до учебы по гражданским направлениям.

По словам председателя Тюменской городской Думы Светланы Ивановной, главное, чему учат в ТКПУ — это любить свою Родину, чтить славную историю своего Отечества и быть готовым встать на его защиту.

"Сюда поступают смелые и сильные ребята, которые выбрали для себя непростой, но благородный путь — путь российского кадета. Аттестаты об окончании Тюменского президентского кадетского училища — результат огромного ежедневного труда. Учеба требовала от ребят максимальной отдачи и самодисциплины, отличной физической и строевой подготовки. После окончания училища они продолжат обучение уже по выбранной специальности, но, уверена, навсегда сохранят в сердце кадетское братство", — сказала Светлана Иванова.

Всего аттестаты получили 76 ребят. 20 кадет окончили училище с медалями, 16 — с золотыми. География выпускников обширна - это территории северных округов, а также Курганская, Челябинская и Томская области.

Теплые слова напутствия адресовал кадетам начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Логинов.

По традиции церемония завершилась прощанием со знаменем. Следуя ритуалу, выпускники кинули монеты на счастье, а закончилось торжество громким «Ура!».