Рассорился с Навроцким? Зеленский не приедет на конференцию в Польше по восстановлению Украины

Сегодня в польском Гданьске открывается очередная конференция по восстановлению Украины. И Зеленский на нее не приедет, а Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.

Неучастие Зеленского не стало неожиданностью после обострения отношений между Украиной и Польшей. На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла за прославление им бандеровцев. В ответ Зеленский раскритиковал Навроцкого и пригрозил ему плохим концом.

Навроцкий заверил, что Польша продолжит поддерживать Украину, но вот по бандеровщине никаких уступок не будет. Возможно, это связано с тем, что сам он до своего президентства возглавлял польский Институт нацпамяти и хорошо знает историю.

Глава управления международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что своим неучастием в конференции Зеленский ставит в "неудобное положение" премьер-министра Дональда Туска, которого и так "унижают" на международной арене. Тот, как либерал, более лоялен к киевскому главарю, но Зеленский не уважил и Туска. При этом официальные причины его неучастия не сообщаются.

Туск же сказал, что он не разочарован. Без Зеленского будет даже лучше - без ненужного напряжения.