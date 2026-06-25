Вслед за Венесуэлой мощное землетрясение произошло в Японии

Вслед за Венесуэлой сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 7,2, сообщило АР со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

По данным Japan Times, шесть человек получили ранения.

Мощные землетрясения в Венесуэле и Японии произошли с разницей в полчаса и имели схожую магнитуду. Об этом свидетельствуют данные сейсмологических служб США и Японии, пишет ТАСС. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле произошли в 07:04 и 07:05 по японскому времени, а землетрясение на северо-востоке Японии магнитудой 7,2 - в 07:33.

При этом в Японии подземный толчок не вызвал каких-либо видимых разрушений, тогда как в городах Венесуэлы многоэтажные здания сложились как карточные домики, сообщается о большом количестве жертв и разрушений. Геологическая служба США предположила, что речь может идти о тысячах и даже десятках тысяч погибших. Пока руководство Венесуэлы заявляет о 32 погибших и 700 раненых.