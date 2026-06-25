В России началась "бензиновая" инфляция

В России с 16 по 22 июня ускорилась инфляция – 0,25% за неделю (против 0,15% неделей раньше). Бензин при этом подорожал за неделю на 3%, дизельное топливо – на 2,7%, это данные Росстата, на них ссылается Forbes.

Российские СМИ пишут, что годовая инфляция (по разным методикам) выросла до 5,82-5,85%.

За тот же период значительно выросли цены на отдельные продукты, например, картофель подорожал на 7,5%, лук – на 6,6%. Но в целом продуктовая корзина дорожает медленнее топлива.