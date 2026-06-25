25 Июня 2026
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

На Ямале введен режим ЧС в лесах из-за пожаров в заповеднике "Верхне-Тазовский"

На Ямале введен режим ЧС в лесах из-за пожара в заповеднике "Верхне-Тазовский" и общего осложнения обстановки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты ЯНАО.

Режим продлится до особого распоряжения.

Введение режима ЧС регионального характера позволяет привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории. Основные усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

По данным на утро 25 июня, в округе зафиксированы двенадцать возгораний, на площади более 3 тыс. гектар. В тушении задействован 221 человек. Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрирован 161 природный пожар, общая площадь, пройденная огнем., составляет более 16 тысяч гектаров.

С 19 июня по 30 августа в округе введен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Теги: режим ЧС, пожар, заповедник, Верхне-Тазовский


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