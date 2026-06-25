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Фото: Накануне.RU

Молодежь оказалась самой устойчивой к звонкам мошенников

Молодежь до 27 лет демонстрирует наименьшую тревожность при звонках с незнакомых номеров, с которых обычно звонят мошенники.
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Как показал опрос сервиса "МТС Секретарь", переживают из-за таких вызовов всего 29% молодежи, в то время как в целом - 40%.

Большинство россиян не доверяют звонкам с неизвестных номеров: 32% категорически отказываются отвечать на них, еще 30% принимают решение, исходя из конкретной ситуации. Однако 38% отвечают.

Что касается рекламных звонков и предложения услуг, то подавляющее большинство (77%) игнорируют их. А те, кто отвечает, как правило, завершают разговор через две-три секунды, поняв, в чем дело. Если звонят роботы - то еще быстрее.

По поводу неожиданных звонков как таковых мнения разделились. Более трети (36%) готовы принимать такие вызовы исключительно от близких родственников или друзей. Еще 30% признались, что не хотели бы их, но относятся к ним нейтрально, а 29% воспринимают их как обыденную часть повседневной "цифровой" жизни.

Как пишет РБК, за год каждый россиянин сталкивается в среднем почти с 50 мошенническими звонками, или раз в неделю. С января по сентябрь 2025 года было успешно заблокировано 2,5 млрд нежелательных вызовов.

Теги: мошенники, молодежь


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