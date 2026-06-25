Работникам уральского щебеночного завода выплатили более 9 млн рублей долгов по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность по зарплате перед работниками местного щебеночного завода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась на АО "Щебеночный завод" в Реже. Было установлено, что на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед сотрудниками за апрель-май 2026 года.

По итогам проверки прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений. В отношении организации возбудили административное дело по статье "Неполная выплата заработной платы".

Как отметили в надзорном ведомстве, на сегодня выплачена задолженность перед 82 работниками на общую сумму более 9 млн рублей. Проверочные мероприятия продолжаются.