25 Июня 2026
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Фото: Накануне.ru

Состоялось заключительное заседание Думы Нижневартовска седьмого созыва

Накануне прошло заключительное плановое заседание Думы Нижневартовска седьмого созыва.

Одним из главных вопросов рассмотрения народными избранниками стало назначение выборов депутатов нового, восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября 2026 года. По закону это решение принимается в строго определенные сроки (от 80 до 90 дней до голосования), и теперь в Нижневартовске официально запускается новый политический цикл.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Действующие депутаты городской Думы продолжат работу на своих округах и в формате выездных комитетов вплоть до дня выборов.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

В ходе заседания депутатский корпус также принял ряд важных социальных решений. Так, в Нижневартовске полностью освободили ветеранов и инвалидов боевых действий от уплаты земельного налога. Льгота вступает в силу задним числом — с 1 января 2026 года — и распространяется на один участок для личных нужд. Также депутаты скорректировали городской бюджет: заложены деньги на единовременные выплаты бойцам, заключившим контракт для участия в СВО, на модернизацию спортивных объектов и на второй этап строительства «Сквера Героев».

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Подводя итоги пятилетней работы, глава города поблагодарил депутатов за совместный труд и умение находить компромиссы ради блага вартовчан.

территориальная избирательная комиссия города нижневартовска табличка(2006)|Фото: Накануне.ru

Как отметил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов: «За 5 лет было проведено 75 заседаний Думы Нижневартовска, принято более 728 решений, проведено 194 заседания постоянных депутатских комитетов и рабочих групп, организовано 15 депутатских слушаний по различной проблематике. Седьмой созыв Думы города работал в непростое, но очень значимое для страны время. Депутаты принимали решения, которые напрямую касались поддержки участников СВО и их семей, развития экономики, социальной сферы, благоустройства города. И главным ориентиром всегда были наказы и запросы жителей Нижневартовска».

Теги: дума нижневартовска, депутаты, выборы, вартовчане


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