Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки ВСУ на Крым

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Telegram-канале он уточнил, что люди погибли в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.

Аксенов добавил, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал глава Крыма.