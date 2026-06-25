Антимонопольная служба Тюменской области контролирует цены на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Ежедневный и еженедельный анализ проводится с целью проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства, в случае обнаружения нарушений будут приняты меры, предусмотренные законом.

В настоящее время антимонопольная служба проверяет экономическую обоснованность стоимости топлива, а также выявляет признаки возможных нарушений со стороны операторов розничного рынка. Ведомство продолжает следить за динамикой цен и готово оперативно реагировать в рамках своих полномочий.

Напомним, в нескольких регионах введены ограничения на продажу топлива. При этом после проверок ФАС цены на бензин на ряде АЗС стали снижаться. В Ярославской области местные жители сдали полиции бензиновых спекулянтов, торговавших бензином в канистрах.

Правительство подготовило и в ближайшие дни рассмотрит изменения в законодательство для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, власти разработали комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду.