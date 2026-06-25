На Камчатке во время погружения погиб дайвер

На Камчатке погиб дайвер. ЧП произошло в районе бухты Русской – популярного места для подводных погружений.

"По информации от коллег из территориального центра медицины катастроф - дайвер погиб. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящий момент решается вопрос об эвакуации тела погибшего мужчины с районы бухты Русской", - сообщили в Минздраве Камчатского края.

"В настоящее время известно, что состояние мужчины ухудшилось во время погружения", - добавили в министерстве. Для его спасения предполагалось задействовать борт санавиации.

Дайвинг в бухте Русской привлекает аквалангистов богатой фауной – здесь можно с хорошей видимостью поплавать рядом с сивучами и китами. Однако в бухте есть и опасные явления, например, встречаются сильные течения.