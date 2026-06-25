Фанар обвинил патриарха Кирилла в нападении на свои привилегии

Архонты Экуменического патриархата опубликовали текст, в котором обвинили РПЦ в системном нападении на свой "привилегированный" статус. Они считают, что Россия и РПЦ постоянно организуют кампании дезинформации против патриарха Варфоломея.

В основе критики лежит позиция, что Фанар стоит над всем православным миром. Эта доктрина была провозглашена Варфоломеем в 2018 году, на этом основании он вторгся на каноническую территорию РПЦ, взяв под свою официальную опеку украинских раскольников. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Фанаром как раскольнической церковью.

Архонты Фанара обратили внимание на выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Доме приемов МИД РФ в апреле 2026 года. Эту речь они назвали "неканоническим нападением на особые обязанности Экуменического патриархата". Им не понравилось заявление патриарха о том, что новое учение Фанара о своем главенстве чуждо Православной Церкви. Они приводят решение Халкидонского собора 451 года, который дал тогда Константинопольскому патриарху принимать апелляции от клириков других митрополий.

Патриарх Кирилл же "тщательно разработал систему" дезинформации против Фанара с целью уничтожить его статус. А Российское государство этому еще и помогает. Так, Служба внешней разведки РФ заявила, что Фанар проводит политику разделения православных Украины, поддерживая раскол. На Фанаре этим недовольны.

