В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День молодежи

В Екатеринбурге 27 июня во время празднования Дня молодежи ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов..

Ограничения будут действовать с 08.00 до 23.00:

в Парке Маяковского;

в переулке Базовом (от Яламова до Машинной);

на улице Ткачей;

в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Сами мероприятия стартуют в 10.00 и продлятся до 22.00 на основной площадке – в ЦПКиО. Фестивали, относящиеся ко Дню молодежи, будут проходить сразу на нескольких локациях: детского творчества и хореографического искусства, "Екатеринбург – город молодежи", "Гордость России", "Мечта России", "Молодежь России" и "Единство России". Завершится программа выступлением хедлайнера "Бурито" в 20.00.

Ранее мы писали, что в День молодежи более 40 российских регионов закроют розничную продажу алкоголя. Запрет затронет огромную территорию: от Краснодарского края до Камчатки. Спиртное нельзя будет купить в Московской, Ленинградской, Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Дагестане. Ограничения коснутся новых регионов и автономных округов.

Магазинам, которые нарушат региональные законы, грозят крупные штрафы, при этом ограничения касаются только розничной торговли и не всегда распространяются на кафе и рестораны.