Избирком Югры определил сроки приема документов от кандидатов в депутаты

Прием документов от кандидатов и уполномоченных представителей избирательных объединений для участия в выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа стартует 6 июля и продлится до 5 августа включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии Югры.

Выборы депутатов окружной думы были назначены 18 июня, в тот же день официально опубликован соответствующий документ, что дало старт избирательной кампании. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00 ежедневно.

В новом составе думы ХМАО будет 40 депутатов: 20 из них изберут по одномандатным округам, еще 20 — по единому округу по пропорциональной системе. Ранее в думе насчитывалось 38 мест, увеличение числа депутатов обусловлено ростом числа избирателей в регионе.

Регистрация списков кандидатов и кандидатов-одномандатников должна завершиться не позднее десяти дней после дня окончания приема документов. Семь политических партий, представленных в действующей думе, освобождены от сбора подписей — это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди", "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".

Агитационный период для кандидатов-одномандатников начинается со дня представления документов в окружную избирательную комиссию, для избирательных объединений — со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в печатных и сетевых изданиях стартует 22 августа. Все участники кампании обязаны завершить агитацию за сутки до начала голосования — в ноль часов 18 сентября.

Заявления о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель" можно подать с 3 августа по 14 сентября. Сделать это можно лично в территориальной избирательной комиссии или через многофункциональный центр, а также в электронном виде через единый портал государственных услуг. Кроме того, в дни голосования — с 9 по 14 сентября — также будет возможно подать заявление непосредственно в участковую избирательную комиссию.

Предстоящая кампания в Югре станет одной из наиболее масштабных в стране: в единый день голосования жители региона одновременно будут выбирать депутатов четырех уровней власти — Государственной думы РФ, Тюменской областной думы, думы ХМАО и представительных органов муниципальных образований. Всего будет избрано 289 депутатов различного уровня.