В Югре объявлен режим беспилотной опасности

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

"Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - заявил глава региона.



Действия при введении режима "Беспилотная опасность":

▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома и не подходить к окнам или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг);

▫️ Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности".

Возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.



Запрещено:

▪️ Трогать или перемещать обломки;

▪️ Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях.