В Югре объявлен режим беспилотной опасности
В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - заявил глава региона.
Действия при введении режима "Беспилотная опасность":
▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома и не подходить к окнам или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг);
▫️ Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности".
Возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.
Запрещено:
▪️ Трогать или перемещать обломки;
▪️ Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях.