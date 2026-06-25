СМИ: Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках бензина

Россия обсуждает с Казахстаном возможность поставок бензина на фоне дефицита топлива внутри страны, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, Москва ведет переговоры о закупке казахстанского бензина Аи-92 в объеме около 50 тысяч тонн. Причиной называют остановки и внеплановые ремонты на российских НПЗ, в том числе после атак беспилотников.

Источники агентства говорят о возможности бартерной сделки. По их данным, поставки казахстанского бензина могут быть обменяны на российское авиатопливо.

Ранее сообщалось, что Россия намерена начать импорт топлива по морю, чтобы избежать его дефицита на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. Якобы судно с нефтепродуктами ожидается уже в этом месяце, оно должно прийти из Азии в один из западных портов страны. Как утверждает Reuters, подобный вариант рассматривался российскими властями и в прошлом году, но тогда введения такой меры удалось избежать.