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Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбург доставлена скульптура архистратига Михаила

В спортивный квартал "Архангел Михаил", который развивает Русская медная компания в Екатеринбурге, доставлена центральная фигура монумента – скульптура архистратига Михаила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, скульптура была отлита из бронзы в мастерской Нижнего Новгорода и отправлена в столицу Урала в субботу утром. Высота этой монументальной фигуры вместе с поднятым вверх мечом составляет более 4 метров при весе более 2 тонн. Предводитель войска небесного архангел Михаил увенчает скульптурную композицию.

Отправка фигуры архангела Михаила из Нижнего Новгорода(2026)|Фото: Александр Хамов

Церковь глубоко почитает Архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. На иконах или в скульптурах он традиционно изображается с огненным мечом или копьем, поражающим дьявола. Меч, направленный вверх, является символом борьбы, защиты и победы. Такое изображение подчеркивает роль Архистратига Михаила как вождя небесного воинства, готового к битве для защиты веры и людей.

Скульптуру верховного архангела встречали в Екатеринбурге с молитвой. Священнослужители Екатеринбургской епархии провели молебен с окроплением святой водой.

Освящение фигуры архангела Михаила в Екатеринбурге(2026)|Фото: Григорий Постников

"Мы помолились и попросили, чтобы Господь ниспослал свои благословения, и эта скульптура уже считалась верующими православными людьми не просто бронзовым памятником, коих в нашем городе предостаточно, но являлась именно своего рода иконой – образом небесных воинств. Образ святого Архистратига Михаила очень важен для нашего города. Думаю, что монумент и спортивный квартал, в котором он стоит, станут местом притяжения горожан. И пусть Архангел Михаил со всем небесным воинством сугубо покровительствует Городу святой Екатерины!", - отметил священник Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга иерей Павел Кононенко.

Фигура архангела Михаила прибыла в Екатеринбург(2026)|Фото: Григорий Постников

В мае мастера уже установили фигуры пяти архангелов – Рафаила, Уриила, Иегудиила, Варахиила, Иеремиила, а в начале июня скульптуры архангелов Гавриила и Селафиила дополнили композицию "Собор Архистратига Михаила" в столице Урала. Специалисты также начали облицовку основания памятника габбро-диабазом. Это глубинная магматическая горная порода, близкая к базальту, темно-серого или черного цвета с равномерной структурой. Камень высоко ценится благодаря исключительной прочности, морозостойкости и долговечности.

Прибытие фигуры архангела Михаила в Екатеринбург(2026)|Фото: Екатерина Киселева

"Установка таких монументов – дело непростое. Для перевозки скульптуры использовали низкий трал – специализированный грузовой полуприцеп с открытой платформой без бортов, имеющий заниженную погрузочную высоту для прохождения под мостами. Чтобы установить фигуру, мы вырезали люки для каркаса из труб, который мы завели внутрь скульптуры. И за счет этого невидимого каркаса создается эффект, будто архангелы парят в воздухе", - рассказал мастер по установке памятника Владислав Бельский.

Установка фигуры архангела Михаила в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

После примерки скульптура Архистратига была установлена, и собор воссоединился. Меч верховного архангела весит более 50 килограммов и будет установлен отдельно. До открытия монумента, которое запланировано в Екатеринбурге на 1 августа, в День города, специалистам предстоит еще большой фронт работ. Нужно закончить процесс покрытия золотом шара, символизирующего мироздание, установить в нижней части памятника стеклянную панель с молитвой, завершить облицовку основания и благоустройство территории вокруг монумента.

Прибытие фигуры архангела Михаила в Екатеринбург(2026)|Фото: Екатерина Киселева

Памятник уникален тем, что в нем будут представлены все семь архангелов, входящих в Собор Архистратига Михаила, вместе с предводителем небесного воинства. Ранее нигде в мире не было такой композиции. Первый подобный памятник Русская медная компания установила в Челябинске, он был открыт в ноябре прошлого года. Над 17-метровой композицией из бронзы и гранита работал известный архитектор Алексей Щитов.

Установка фигуры архангела Михаила в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Этот уникальный объект, созданный как символ духовности и победы добра над злом, является знаковым подарком городу от Русской медной компании. Памятник всему собору архангелов станет украшением спортивного квартала.

Теги: Архангел Михаил, скульптура, монумент, доставка, Екатеринбург


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