Долги по зарплате в России выросли до трех миллиардов рублей

К концу мая 2026 года российские предприятия накопили долги по зарплате на 2,96 млрд рублей. За месяц сумма выросла на 81 млн, а за год - на 78,1%. Большую часть долга, около 1,7 млрд рублей, компании накопили именно в текущем году. Еще треть суммы тянется с 2025 года.

Главная причина задержек - отсутствие у бизнеса собственных средств. К июню такие долги достигли 2,34 млрд рублей, прибавив 12% за месяц. Это подтверждает, что предприятиям не хватает финансов для выполнения обязательств перед персоналом.

Хуже всего дела обстоят в обрабатывающей промышленности (30,1% долгов) и строительстве (27,2%). Также в лидерах по невыплатам оказались энергетика и добыча ископаемых. Рост задолженности показывает, что финансовая устойчивость компаний падает, а это напрямую угрожает благополучию работников.

Ранее доцент РАНХиГС Иван Грибков заявил, что российские учителя не дождутся высоких зарплат из-за массовости своей профессии, поэтому им стоит искать дополнительные источники дохода. Эксперт советует педагогам не изнурять себя двойными ставками в школе, что ведет к быстрому выгоранию, а заниматься репетиторством через интернет, строить карьеру или осваивать смежные сферы вроде редактуры и бухгалтерии.