В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Уральцев просят сохранять спокойствие и бдительность, а также просят не подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, не снимать и не распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.



Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по единому номеру 112.