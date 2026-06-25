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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Смолин призвал жаловаться в прокуратуру, если школьника не берут в 10 класс

Если школа отказывается принимать ребенка в 10 класс, нужно жаловаться в Рособрнадзор и прокуратуру, так как это нарушение права на образование. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс противоречит также позиции Минпросвещения, подчеркивает депутат. Он считает, что исключение составляют только те 12 регионов, где проводится эксперимент с упрощенным набором в колледжи. В них выпускники сдают два ОГЭ вместо четырех. Но только те, кто хочет пойти в колледж. Если там выпускник хочет продолжить учебу в школе, то сдает четыре ОГЭ, и его обязаны принять 10 класс.

По закону переход в 10 класс не является поступлением и не требует дополнительных условий. Позиция Конституционного суда РФ тоже однозначна - ученик имеет полное право на переход в 10 класс. В регионах были и решения прокуратуры. Но на практике школы оправдывают свои действия тем, что старшие классы профильные и не все ученики смогут в них учиться. Отказ в зачислении в 10 класс - это не что иное, как превышение полномочий директора, говорит судебный юрист Клим Лихачев.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский отмечает, что ему постоянно звонят из разных регионов с жалобами. Детям рекомендуют уйти, чтобы не портить школам показатели, за которые держатся директора. К этому их принуждают департаменты образования

Теги: школа, выпускники, образование, Олег Смолин


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