В Челябинской области объявили беспилотную опасность
В Челябинской области введён режим беспилотной опасности.
Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны перебои с интернетом.
В соседней Свердловской области объявлен такой же режим.
13:10 мск.Песков – про удаление VK из AppStore: "Перейдите на Android и наши системы"
13:10 мск.В Нижневартовске суд заключил под стражу трех человек, избивших мужчину за замечание
13:01 мск.Шестиклассник поджег колонку на АЗС в Подольске
12:45 мск.Мошенники крадут данные через фейковое приложение для поиска бензина
12:43 мск.Почти 60% поляков против принятия Украины в ЕС
12:31 мск.В Иркутске вынесли суровый приговор за контрабанду леса на 1,4 млрд рублей
12:26 мск.Герб на здании Тюменской областной Думы обновят, конструкцию установят на прежнем месте здания
12:24 мск.Парламент Румынии проголосовал за присоединение Молдавии
12:13 мск.Депутаты Думы Астраханской области стали участниками открытия парка героям-землякам, погибшим в ходе СВО
12:11 мск.Шестилетняя девочка на арендном самокате сбила пожилую женщину в Нижневартовске
12:01 мск.Обломки БПЛА упали в промзоне Уфы
11:59 мск.Уральцев просят выбрать мурал для Международного фестиваля молодежи
11:52 мск.Библиотека им. Ленина создаст секцию "спецхрана" для "деструктивной" литературы
11:37 мск.Юрий Бурлачко сообщил о том, что ЗСК на предстоящей сессии рассмотрит вопросы усиления контроля за ларьками и киосками
11:32 мск.Опубликована информация о принципах формирования и полномочиях Думы Астраханской области
11:32 мск.Минцифры: Сообщения об отключении мобильного интернета в Москве — фейк
11:26 мск.Минюст закроет иноагентам лазейку с переписыванием активов на жен
11:20 мск.Из AppStore пропали приложения VK – "Музыка", "Видео" "Мессенджер" и другие
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
В Челябинской области введён режим беспилотной опасности.
Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны перебои с интернетом.
В соседней Свердловской области объявлен такой же режим.
Теги: Беспилотная опасность, режим
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.