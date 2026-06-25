Эксперты назвали продолжительность самых выгодных вкладов

Хотя ЦБ на последнем заседании совета директоров снизил ключевую ставку на символические 0,25%, это привело в движение ставки по банковским вкладам – они начали снижаться после почти месячной стабилизации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на индекс вкладов "Финуслуг". После снижения ключевой ставки банки снизили доходность по вкладам в пределах 0,1%, а доходность вкладов на полгода и год составила соответственно 12,9% и 12,2%, на срок 1,5-2 года – около 11% годовых.

Отмечается, что с начала года ставки снизились на 0,3-1,8%, больше всего снижение ощущается по коротким вкладам. При этом короткие вклады в последнее время предлагаются с относительно высокими ставками, и эксперты считают, что у этого тренда пока не будет изменений.