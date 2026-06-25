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Фото: Накануне.RU

Суд оставил в СИЗО поставщика плохой тушенки для нужд СВО

Московский военный суд отказался выпускать из СИЗО коммерческого директора фирмы "Нармяспром" Дмитрия Вислобокова. Он, как и ранее его коллеги - экс-главе продотдела Минобороны Виктор Таразевич и директор фирмы Алексей Баранов, проходит обвиняемым по делу о поставке сотен тонн несъедобных консервов для российских подразделений, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. Вислобоков сидит в спецблоке СИЗО "Медведь" из-за прошлой службы в погранвойсках КГБ. Адвокаты настаивают на его невиновности и утверждают, что билеты в Турцию он покупал для отпуска, а не для побега. Защита считает дело попыткой устранить конкурентов, сообщает "Ъ".

Следствие выяснило, что в 2024 году группа бизнесменов и военных чиновников поставляла бойцам в зону СВО мясные консервы из дешевого сырья и шкур. Всего в войска ушло 170 тонн продукции, которая не соответствовала нормам. По версии СКР, полковник Таразевич помогал распределять этот товар по частям, а руководители предприятий получали незаконный доход.

Трое участников группы скрылись за границей. Оставшиеся под арестом фигуранты заявляют, что заменили бракованную партию на качественную, поэтому ущерба бюджету нет. Это дело стало вторым крупным скандалом после ареста топ-менеджеров Грязинского комбината за несъедобные сухпайки.

 

Теги: суд, консервы, сизо


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