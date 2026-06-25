США выдвинули Европе условие по газу

Американские поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу могут оказаться под угрозой, если европейские страны не ослабят свои требования к контролю за выбросами метана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

Без кардинальных изменений в правиле по метану Европа, которая более жестко следует "климатической повестке", столкнется с серьезными проблемами. США готовы причинить ЕС боль, а американский СПГ найдет других покупателей, пригрозил Райт в кулуарах конференции в Нью-Йорке.

Как пишет Bloomberg, ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал не идти на уступки США в этом вопросе, так как метановые нормы пересмотру не подлежат. Но в США недовольны жесткими нормами, которые мешают им продавать в Европу больше. Новый регламент ЕС обязывает нефтяные, газовые и угольные компании измерять, контролировать и проверять выбросы, так как борьба с метановыми выбросами остается одной из климатических целей ЕС. С 2027 года импорт в ЕС будет возможен только при условии, что экспортеры будут соблюдать те же стандарты отчетности, что и производители ЕС.

Европа импортирует около четверти своего газа из США, и эта доля должна вырасти еще больше в условиях отказа от российского газа с 2027 года. Поэтому США намерены извлечь выгоду из своего возросшего для ЕС значения, считает издание.