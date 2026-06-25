Свердловский минкульт поможет "Коляда-театру" после решения суда

Министерство культуры Свердловской области окажет содействие екатеринбургскому "Коляда-театру" в подготовке к творческому сезону. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, накануне Эка Вашакидзе была признана учредителем "Коляда-театра". Такое решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что театр могут ликвидировать из-за отсутствия человека, который мог бы официально им руководить после смерти Николая Коляды.

После вердикта суда министр культуры Свердловской области Илья Марков (на фото) обсудил с Экой Вашакидзе помощь в подготовке творческого сезона театра.

"Судебное решение подтверждает возможность сотрудничества с некоммерческим партнерством "Коляда-театр". В частности, оно дает возможность продолжения отношений, связанных со зданием, поиском грантов и получением целевых субсидий на проекты театра. После окончания фестиваля "Коляда-Plays" проведем встречу и спланируем творческий сезон театра с учетом всех имеющихся юридических и организационных особенностей", - подчеркнул Марков.

Ранее в департаменте культуры мэрии Екатеринбурга также обещали помочь в сохранении театра.