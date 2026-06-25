На Кубани из-за падения осколков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района, сообщил оперштаб Кубани.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 269 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.