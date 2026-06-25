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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уборщице из Бургер Кинга, сломавшей нос 15-летней школьнице в Каменске-Уральском

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор местной жительнице 1979 г.р. за нападение на 15-летнюю школьницу в Бургер Кинге. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел в начале текущего года. 7 февраля Полина пришла с друзьями в кафе в ТЦ, где школьники получили замечание от персонала, что они занимают столик, но ничего не заказывают. Подростки все же сделали заказ, поели и разошлись, а на следующий день вернулись, заказали еду и стали ждать. В этот момент к ним подошла уборщица, которая, по какой-то причине, пристала именно к Полине. Она подсела за стол к подросткам и начала их оскорблять. Когда школьница сказала: "Сами вы такая", та ударила девочку в нос и поспешила в подсобку.

В результате действий обвиняемой несовершеннолетней были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа.

Нападавшую признали виновной по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия, в отношении несовершеннолетней". С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее юрист Юлия Майорова, которая собиралась вести это дело, рассказала детали произошедшего. По ее словам, помимо уголовной ответственности осужденной предстоит выплатить и компенсацию морального вреда.

Теги: Каменск-Уральский, Бургер Кинг, уборщица, школьница, нос, перелом, нападение, суд


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Ранее 13.02.2026 09:37 Мск В Каменске-Уральском уборщица "Бургер Кинга" сломала нос 15-летней школьнице. История дошла до Бастрыкина

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