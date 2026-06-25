В Севастополе ввели ограничения электроснабжения из-за дефицита в других районах Крыма

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.

"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - пояснил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, почасового графика отключений по адресам пока нет, его позже опубликует "Севастопольэнерго". "Отключения будут производиться точечно и по необходимости", - сообщил Развожаев.

Жителей города попросили снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.