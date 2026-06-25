В Тюменской области на 46,5% стали чаще раскрывать наркопреступления

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной Антинаркотической комиссии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За пять месяцев 2026 года в Тюменской области раскрываемость наркопреступлений, совершенных организованными группами, увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений, выросло на 13,7%. Сотрудники органов внутренних дел пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий, в которых было изъято свыше 23 килограммов наркотических средств. Задержано пять межрегиональных наркокурьеров, у которых изъято более 35 килограммов наркотиков.

В целом же за отчетный период в регионе из незаконного оборота изъято свыше 50 килограммов наркотических средств – значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По результатам рассмотрения материалов, представленных тюменскими полицейскими, Роскомнадзором заблокирован доступ к 80 интернет-ресурсам, с помощью которых распространялись наркотики.

Для повышения эффективности работы по борьбе с наркотиками и профилактике наркомании необходимо развивать и углублять взаимодействие между правоохранительными структурами, региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями, акцентировал внимание Александр Моор.