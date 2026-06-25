В Венесуэле произошли мощные землетрясения, погибнуть могли тысячи человек

На севере Венесуэлы произошли два мощных землетрясения с разницей в минуту. Первый толчок произошел в районе города Сан-Фелипе – столицы штата Яракуй. Его магнитуду оценивают в 7,2. Затем толчок мощностью 7,5 произошел в 23 км от первого к юго-востоку, в том же штате. Здесь расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы. Разрушения коснулись и столицы страны – Каракаса, там серьезно поврежден аэропорт.

В городах многоэтажные здания сложились как карточные домики, сообщается о большом количестве жертв и разрушений. Геологическая служба США предположила, что речь может идти о тысячах и даже десятках тысяч погибших. Пока руководство Венесуэлы заявляет о 32 погибших и 700 раненых.

В стране объявлено чрезвычайное положение.