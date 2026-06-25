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Фото: Alex Wong / Getty Images

FT: США помогли ВСУ нанести удар по Москве

США оказали помощь ВСУ, предоставив разведданные, которые содействовали недавним ударам по окрестностям Москвы. Об этом сообщает Financial Times.
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США и ранее предоставляли Украине разведданные, но воздерживались от участия в ударах вглубь России и публично призывали Киев этого не делать. В частности, прежний президент США Джо Байден был против таких действий. Нынешний президент Дональд Трамп также поначалу не одобрял их, но, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, начал "склоняться к усилению поддержки Киева", чтобы давить на Россию все сильнее. Трамп будто бы был очень впечатлен и воодушевлен результатами атак ВСУ, которые могут наносить такой ущерб. Зеленский, которому Трамп сказал об этом, был очень доволен.

После недавних встреч Зеленского, Трампа и европейских лидеров на G7 удалось продвинуться в вопросе ракет-перехватчиков Patriot для Украины и лицензирования западного вооружения. Детали еще предстоит согласовать, но принципиально согласие США дано.

Издание Kyiv Independent сообщало, что Трамп призвал Зеленского действовать смелее, так как России по существу нечем ответить.

Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных атак ВСУ в ночь на 18 июня. Было сбито около 180 дронов, но несколько достигли Московского НПЗ, на котором возник масштабный пожар.

Теги: США, ВСУ, разведданные


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